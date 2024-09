Compania care o deține pe AS Roma, foarte aproape să cumpere un club important din Premier League!

Holdingul Friedkin Group, condus de miliardarul american Dan Friedkin, se află în discuții avansate pentru achiziționarea clubului Everton de la omul de afaceri iraniano-englez Farhad Moshiri.

Moshiri și Friedkin, aproape să bată palma și în iunie 2024

În iunie 2024, americanul agrease să preia pachetul de 94% deținut de Moshiri, dar negocierile au fost sistate pe ultima sută de metri, după ce părțile nu au putut ajunge la un numitor comun în privința tuturor chestiunilor din contract.

Recent, Moshiri și Friedkin au reluat negocierile, după ce propunerile făcute de 777 Partners (proprietarul echipelor Genoa, Standard Liege, Red Star paris, Vasco Da Gama, Hertha Berlin) și John Textor (coacționar la Crystal Palace și proprietar al cluburilor Botafogo, Molenbeek, Olympique Lyon) nu au avut niciun rezultat concret.

Friedkin mai deține clubul italian AS Roma

Friedkin mai deține clubul italian AS Roma (Serie A), cumpărat în decembrie 2019 cu 591 milioane de dolari de la James Pallotta, este implicat în golf (traseele Congaree South Carolina, Diamond Creek Golf Club North Carolina), dar este și acționar majoritar la Gulf States Toyota (distribuitorul oficial pentru automobilele Toyota în SUA) și Imperative Entertainment (compania producătoare pentru filmele Parasite, The Square, All the Money in the World, The Mule, Killers of the Flower Moon, The Last Vermeer, Dunkirk).

În acest moment, formațiile din Premier League deținute de americani sunt Arsenal (Kroenke Sports & Entertainment), Chelsea (BlueCo), Crystal Palace (John Textor 45%, Josh Harris 20%, David Blitzer 10%), Fulham (Shahid Khan), Liverpool (Fenway Sports Group) și Manchester United (familia Murdoch 72.3%).

Everton este un club înființat în 1892, are în palmares nouă titluri de campioană a Angliei, ultimul în 1987, cinci trofee FA Cup, nouă Charity Shield și Cupa Cupelor (1984-1985), iar în acest moment valoare lotului este de 349.10 milioane de euro.

Foto - Getty Images