Iti amintesti de Lacina Traore? Poate da lovitura carierei la 28 de ani! Unde poate ajunge!

Leeds United se lupta in acest sezon pentru promovarea in Premier League.

Leeds United are sanse mari sa joace in Premier League in sezonul urmator. Dupa 30 de etapte, "paunii" sunt pe locul 2 in Championship, la egalitate cu liderul Norwich, ambele cu 57 de puncte.

Oficialii lui Leeds United au incercat sa il transfere in ianuarie pe fostul jucator de la CFR Cluj, Lacina Traore, insa discutiile nu s-au concretizat. Conform presei britanice, Leeds s-ar fi reorientat catre un alt atacant, Dan James.

Cu toate acestea, cei de la hitc.com sustin faptul ca transferul atacantului ivorian ar trebui sa devina o prioritate pentru Marcelo Bielsa, antrenorul lui Leeds.

"Bielsa il are doar pe Kemar Roofe ca varf de careu, in timp ce Patrick Bamford a bifat doar 29 de minute din august incoace. Daca Roofe sufera o accidentare, ceea ce e destul de posibil sa se intample pana la finalul sezonului, atunci United ar putea avea un sezon dezastruos",noteaza jurnalistii.

Lacina Traore este liber de contract si Leeds l-ar putea aduce, chiar daca perioada de transferuri s-a incheiat.

"Leeds are nevoie de un numar 9, chiar daca perioada de transferuri s-a inchis, Bielsa poate aduce inca jucatori liberi de contract. Lacina Traore ar fi o adevarata lovitura si ar putea aduce ceva ce echipa nu are in acest moment: talie", au scris aceiasi jurnalisti.

CFR Cluj l-a vandut in 2011 pe Lacina Traore cu 6 milioane de euro la Kuban Krasnodar. Dupa numai un sezon, ivorianul s-a transferat la Anzhi pentru 18 milioane de euro. Traore a mai jucat pentru AS Monaco, Everton, TSKA Moscova, Sporting Gijon si Amiens.