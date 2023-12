Fortăreața Etihad Stadium! Manchester City a încheiat anul cu un record absolut, pe teren propriu

Formația antrenată de Pep Guardiola s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Sheffield United, în etapa a 20-a din competiția internă.

Golurile au fost marcate de Rodri și Julian Alvarez, iar în urma acestui rezultat Manchester City a urcat pe locul trei, la doar două puncte în spatele liderului Liverpool.

Cetățenii au încheiat cu succes un an în care au reușit performanțe remarcabile, câștigând cinci trofee.

Champions League, Premier League, FA Cup, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor au fost trecute în palmaresul echipei.

În plus, trupa lui Pep Guardiola nu a pierdut nici un meci pe teren propriu în 2023.

