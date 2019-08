Florin Andone, laudat de presa engleza si de antrenor: "Are nevoie doar de o atingere!" Romanul nu are insa locul de titular asigurat

Florin Andone a debutat cu gol in noul sezon de Premier League.

Romanul a fost introdus in repriza a doua a meciului cu Watford si a avut nevoie de doar un minut pentru a marca. Brighton a castigat meciul cu 3-0.

Englezii i-au acordat acordat nota 8 atacantului roman chiar daca Andone a jucat mai putin de jumatate de ora in acest prim meci. "Tot ceea ce are nevoie e o atingere. Romanul a marcat sec la un minut după intrare, cu finalizare precisa in fata portii din centrarea lui Propper", au scris jurnalistii de la The Argus.

Si antrenorul Graham Potter l-a laudat pe Andone. "Florin a muncit foarte mult si i-a dat jocului o dimensiune diferita. Am fost foarte satisfacut de el si de Neal. Iti doresti ca rezervele sa fie pregatite sa joace, sa intre si sa ajute. Cu siguranta avem acest lucru in echipa noastra. In viata de antrenor, ai cateodata noroc si iei deciziile corecte. Toti jucatorii mei au fost fantastici".

Chiar daca a fost laudat la unison de antrenor si jurnalisti, Florin Andone nu are inca locul de titular asigurat.