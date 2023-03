Fede Valverde, declarație în forță. Ce a spus despre o posibilă plecare de la Real Madrid

Dacă în 2018, la 20 de ani, Federico Valverde valora șase milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, acum, Transfermarkt îl apreciază la 100 milioane de euro și este printre cei mai bine evaluați în lume.

Uruguayanul și-a trecut deja în CV opt trofee la Real Madrid: Champions League (21/22), Mondialul Cluburilor (2018, 2023), La Liga (19/20, 21/22), Supercupa UEFA (22/23), Supercupa Spaniei (19/20, 21/22).

Iar Fede Valverde a vorbit despre viitorul său și a oferit un verdict clar, că nu își dorește să o părăsească în nicio situație pe Real Madrid, echipa la care a crescut cel mai mult ca fotbalist.

„Dacă vor să mă ia de la Real Madrid, atunci trebuie să mă omoare!”, a spus Valverde, citat de Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Fede Valverde on his future: “If they want me out of Real Madrid… they will have to kill me”. ⚪️???????? #RealMadrid

