FABULOS! Vedeta lui Chelsea a MURDARIT un taxi cu cartofi prajiti si a refuzat sa plateasca! Politia a venit imediat

Ross Barkley, 25 de ani, castiga 100.000 de euro pe saptamana!

Mijlocasul lui Chelsea, Ross Barkley, a fost implicat intr-un incident incredibil. Noaptea trecuta a fost retinut de politistii din Liverpool dupa o altercatie cu un taximetrist.

Motivul este uluitor: fotbalistul a scapat cartofi prajiti in taxi si a refuzat sa plateasca taxa de curatenie. Taximetristul a chemat politia, iar politistii l-au escortat pe jucator catre cel mai apropiat bancomat ca sa scoata bani si sa plateasca. Barkley a platit si a fost lasat sa plece. "Era beat, abia se mai tinea pe picioare. Taximetristul i-a zis sa curete sau sa-i plateasca bani pentru spalarea masinii dupa ce a scapat o punga de cartofi prajiti in masina. A refuzat si i-a zis ca nu are niciun ban, atunci a venit politia. L-au dus catre un bancomat si s-a intors cu banii. Cartofii nu au fost curatati", a povestit un martor pentru Daily Mirror.

Ross Barkley a fost cumparat de Chelsea cu 18 milioane de euro in ianuarie 2018 si are un salariu de 100.000 de euro pe saptamana la echipa din Londra. Barkley are 31 de selectii si 4 goluri la nationala Angliei.

Ross Barkley ???? pic.twitter.com/9y7yCAHUMS — liverpool city cabbie (@justint42412534) September 30, 2019