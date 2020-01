A INNEBUNIT! Reactia lui Mourinho dupa ratarea incredibila a lui Lo Celso

"Cormoranii" au controlat categoric prima parte si au inscris prin Firmino, care a stabilit si scorul pauzei: 1-0. In repriza a doua, Tottenham a iesit mai montata pe teren si le-a dat mari emotii oaspetilor.

Lo Celso a avut o ratare incredibila pe final, cand nu a reusit sa-l invinga pe Alisson din 2 metri. Lui Mourinho nu i-a venit sa creada si s-a prabusit in genunchi cand a vazut ca scorul a ramas neschimbat.

#THFC miss another HUGE chance - Jose Mourinho's reaction says it all! ????

How did Lo Celso miss!? ???? pic.twitter.com/G47LmIUiEn