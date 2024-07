E gata! Transfer de senzație după EURO 2024: 50 de milioane de euro + salariu fabulos

Fundașul central, care nu a evoluat în meciul din optimi cu Elveția (0-2) din cauza cartonașelor galbene, va pleca de la Bologna în această vară cu destinația Premier League.

Arsenal s-a mișcat repede și a reușit să ajungă la un acord pentru transferul fundașului central italian, pentru care va plăti 50 de milioane de euro, anunță jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

Jucătorul s-a înțeles cu clubul londonez pentru un contract valabil pentru următoarele cinci sezoane, până în 2029, cu un salariu anual de 3,5 milioane de euro la care se pota dăuga bonusuri de încă 500.000 de euro.

Contractul dintre cele două părți ar urma să fie semnat după data de 19 iulie, atunci când Calafiori se va întoarce din vacanță.

