"E ca si cum a trecut un camion peste mine!" Un barbat de 37 de ani a povestit prin ce cosmar a trecut in momentul in care s-a infectat cu COVID-19! Ce a spus

Pepe Reina a povestit prin ce cosmar a trecut.

Portarul celor de la Aston Villa, Pepe Reina (37 de ani) a fost infectat cu COVID-19 si a povestit prin ce cosmar a trecut si ce simptome a avut in urma infectarii cu tragicul virus. Portarul spaniol a povestit cat de rau s-a simtit dupa ce a contactat COVID-19 si spune ca e ca si cum a trecut un camion peste el.



"Saptamana trecuta am avut toate simptomele coronavirusului. Am tinut cont de toate precautiile pentru a nu-i infecta pe cei care locuiesc cu mine. Aici, in Anglia, nu se fac teste si asta nu poate fi decat o problema, dar acum sunt bine. A fost greu greu, e ca si cum un camion a trecut peste mine.

Cel mai mult ma afecteaza sa vad oameni plecand fara macar sa-si poata lua la revedere de familie. Noi, jucatorii, suntem privilegiati, este usor sa ramanem in izolare. Oamenii care intr-adevar au oua sunt cei care traiesc in apartamente de 70 de metri patrati, cu trei copii, ei sunt eroi", a declarat Reina pentru Corrierre dello Sport.