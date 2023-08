Cireașa de pe tort! Liverpool face încă un transfer

Liverpool pregătește încă o lovitură pe finalul perioadei de mercato. Chiar dacă sezonul din Premier League a început deja, Jurgen Klopp are încă nevoie de întăriri.

Ryan Gravenberch (21 de ani) de la Bayern Munchen este următoarea țintă a lui Liverpool. Olandezul este foarte aproape de o mutare pe Anfield.

”Cormoranii” i-au pregătit un contract valabil până în 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe contul său de Twitter.

30 de milioane de euro este cota de piață a lui Granvenberch, internațional olandez cu 11 selecți pentru naționala de seniori a țării sale.

Ryan #Gravenberch is getting closer to #Liverpool from #BayernMunich. Agreed personal terms for a contract until 2028 with option for 2029. #transfers #LFC https://t.co/xd0lpe6g0Q