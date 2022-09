Discuție intimă între Cristiano Ronaldo și un jucător de la United! Ce i-a transmis starul portughez

Cristiano Ronaldo a fost transferat la Manchester United în vara anului 2021, însă "diavolii roșii" nu au reușit să se califice în Champions League, iar starul portughez și-a dorit în această vară să plece de pe Old Trafford.

În online s-a creat o isterie cu privire la plecarea lui Ronaldo de la echipa la care a fost format de Sir Alex Ferguson, iar Bruno Fernandes, unul dintre starurile lui United, a vorbit despre situația portughezului la club.

Fernandes: „Trebuie să îi respectăm intimitatea”

„Trebuie să le respectăm dorința tuturor. Nu știu ce le-a spus Cristiano celor din club, antrenorului, nu știu ce îi trece prin cap, dar trebuie să îi respectăm intimitatea.

Un singur lucru l-am întrebat atunci când nu s-a prezentat la antrenamente, dacă totul este în regulă cu familia lui. Mi-a spus ce s-a întâmplat. Asta a fost tot.

Când am ratat penalty-ul contra lui Arsenal în luna aprilie, Cristiano Ronaldo a fost cel care mi-a spus ’Du-te și înscrie!’ Am ratat, dar am simțit că are încredere în mine că pot înscrie în acel moment.

Dacă sunt mai puțin decisiv cu Ronaldo? Majoritatea paselor mele decisive din sezonul trecut au fost pentru el, așa că nu cred asta. Pur și simplu am avut un sezon mai puțin bun în ceea ce privește statisticile. Nu cred că are legătură cu Cristiano.”, au fost cuvintele lui Bruno Fernandes, potrivit Mundo Deportivo.

Cristiano Ronaldo, la Manchester United

După mult timp, starul portughez va lipsi din Champions League, în cazul în care rămâne la Manchester United și nu pleacă până când se termină perioada de mercato. În acest sens, Cristiano Ronaldo va beneficia de jocuri doar în Europa League.

În toată cariera sa, în toate competițiile, starul portughez a marcat 694 de goluri, a reușit 221 de assisturi, în doar 931 de meciuri. A câștigat cinci baloane de aur și cinci trofee ale Ligii Campionilor.