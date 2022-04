Demitere surprinzătoare în Premier League! Antrenorul dat afară după 10 ani, cu opt meciuri rămase din sezon

De asemenea, Burnley a precizat că a renunțat și la colaboratorii lui Sean Dyche, Ian Woan, Steve Stone și Billy Mercer.

Burnley se află pe loc retrogradabil, 18, cu doar 24 de puncte obținute în primele 30 de etape din Premier League. Formația de pe Turf Moor a pierdut în ultima etapă partida cu ultima clasată Norwich, scor 0-2.

În ciuda situației dramatice din clasament, demiterea lui Sean Dyche este surprinzătoare, având în vedere că antrenorul lucra la Burnley din octombrie 2012. Tehnicianul de 50 de ani a strâns 425 de meciuri și era cel mai longeviv antrenor din Premier League, reușind să promoveze de două ori.

BREAKING: Sean Dyche has been sacked as Burnley manager after 10 years with the club ❌ pic.twitter.com/FOQXGzxkU0