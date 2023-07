”Thank you for the memories, Dec”, a anunțat sâmbătă dimineața West Ham United pe pagina de Twitter a clubului din Premier League, oficializând astfel despărțirea de internaționalul englez de origine irlandeză Declan Rice.

Niciun cuvânt despre viitoarea destinația a lui Rice, însă mijlocașul defensiv în vârstă de 24 de ani, vicecampion european cu Anglia în 2020 și prezent la Mondialul din Qatar, urmează se semneze cu Arsenal.

După Kai Havertz, Arsenal dă o avere și pe Declan Rice

„Tunarii” au bifat deja prima lovitură a verii prin transferul fotbalistului german Kai Havertz, în schimbul căruia au plătit 75 de milioane de euro către Chelsea.

Havertz nu va fi însă cel mai scump transfer făcut de gruparea londoneză, presa internațională anunțând că oficialii lui Arsenal vor plăti aproximativ 121 de milioane de euro pentru Declan Rice.