De ce s-a înfuriat Pep Guardiola pe Erling Haaland la pauza meciului cu Burnley: "Vrea să marcheze multe goluri"

După tripla istorică din sezonul trecut, "cetățenii" au început cursa pentru câștigarea altor trofee, iar debutul din campionat a fost unul de succes.

Starul norvegian și-a arătat clasa și în prima etapă din Premier League, reușind dubla în prima repriză. Înaintea pauzei, Erling Haaland a avut o reacție nervoasă, iar imediat după fluierul final s-a iscat un schimb de replici mai dur între el și Pep Guardiola, imaginile viralizându-se instant.

"Erling a vrut mingea imediat, iar Bernardo a decis să nu i-o dea, deoarece mai era doar un minut de joc. Îl înțeleg pe Haaland că vrea mingea, vrea să marcheze cât mai multe goluri, dar Bernardo a luat decizia corectă", a declarat tehnicianul, la conferința de presă.

