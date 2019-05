Dau 100 de milioane de euro pentru inca un fundas!!! Anunt BOMBA in Anglia: pentru cine negociaza City

Guardiola le-a trimis seicilor lista sa de prioritati pentru vara lui 2019!

Mai vrea intariri in aparare! Argentinianul Otamendi va fi lasat sa plece. E dorit de Juventus, dar si de West Ham sau Wolves. City e gata sa investeasca 100 de milioane de euro pentru a-i oferi lui Guardiola inca o solutie de top in defensiva. Gigantii din Manchester il vor pe Harry Maguire de la Leicester, anunta The Sun. Maguire nu pleaca decat pentru o suma-record - au confirmat surse din cadrul celei mai surprinzatoare campioane din istoria Premier League, Leicester.

Maguire, 26 de ani, ar deveni cel mai scump fundas din istoria fotbalului in cazul in care ar ajunge la City. Acum, recordul e detinut de olandezul van Dijk, transferat in decembrie 2017 de la Southampton la Liverpool pentru 85 de milioane de euro. City are urmatoarele doua pozitii in top cu transferurile lui Kyle Walker (60 de milioane) si Benjamin Mendy (58 de milioane).