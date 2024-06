Dat afară de la Chelsea, Mauricio Pochettino este favorit să preia altă echipă din Premier League!

Parcursul bun al echipei din finalul sezonului nu l-a convins pe Todd Boehly să-i ofere o șansă și din sezonul următor lui Pochettino, iar în locul său a fost adus Enzo Maresca.

Chiar și așa, antrenorul sud-american și-ar putea găsi destul de repede un alt angajament. Este favorit să preia Manchester United, în cazul în care șefii vor decide să-l demită pe Erik ten Hag în această vară, scrie comunitatea UnitedMuppetiers de pe Twitter.

Rămâne de văzut ce decizie vor lua șefii de pe Old Trafford în privința lui Ten Hag, având în vedere că Manchester United a câștigat FA Cup și a reușit să-și asigure locul în sezonul următor de UEFA Europa League.

???? Mauricio Pochettino is LEADING the race to be appointed Manchester United manager if INEOS sack Erik Ten Hag. ????????

(Source: @Muppetiers) pic.twitter.com/DqtXXgZrRT