Daniel Sturridge, SUSPENDAT pentru cel mai ciudat pariu din istorie! Si-a pacalit fratele cu un transfer

Daniel Sturridge, liber de contract, a fost suspendat timp de 6 saptamani si amendat cu 100.000 euro pentru incalcarea regulilor in privinta pariurilor.

Comisia de disciplina din Anglia l-a gasit vinovat pe Daniel Sturridge pentru ca l-a pus pe fratele sau sa parieze pe un posibil transfer al sau la FC Sevilla in urma cu cativa ani. Sturridge a plecat in cele din urma sub forma de imprumut la West Brom, insa oficialii englezi considera ca atacantul a incalcat oricum regulile.

Daniel Sturridge a fost interzis la urmatoarele meciuri din Anglia pentru urmatoarele sase saptamani, insa jucatorul e liber de contract dupa ce a fost pus pe liber de catre Liverpool.

Federatia engleza a depus apel si spera sa-i reduca suspendarea jucatorului. El poate fi legitimat de la 31 iulie la orice club si sa se antreneze cu noua echipa.

Recent, Daniel Sturridge si-a pierdut cainele in Los Angeles si a oferit recompensa de 40.000 de euro celui care il gaseste. Cainele a fost gasit de un DJ, care l-a acuzat apoi pe jucator ca i-a dat doar 500 de dolari.