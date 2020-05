Istoria data peste cap: Crystal Palace devine cel mai vechi club din lume si anul viitor implineste 160 de ani de existenta!

Conform ultimelor descoperiri istorice, clubul londonez ar fi fost infiintat inaintea lui Notts County si Sheffield FC.

Crystal Palace vrea sa primeasca titlul de „Cel mai vechi club de fotbal din lume”, dupa ce autorul si cercetatorul Peter Manning a facut descoperirea ca „The Eagles” au fost infiintati mai devreme decat se stia. Oficial, clubul londonez are ca data de nastere 10 septembrie 1905, dar Manning spune ca „Crystal Palace Football Club si toate terenurile lor au facut parte de la inceput din compania care administra cladirea istorica, construita in 1851, si din clubul de cricket, fondat in 1857. Desi, in mod oficial, clubul de fotbal s-a desprins abia in 1905, echipa de fotbal nu ar fi existat fara Crystal Palace Company si Crystal Palace Cricket Club. A existat intotdeauna un singur club si a facut mereu parte din business-ul companiei”. The Crystal Palace a fost o cladire de 92.000mp, construita din otel si sticla, in Hyde Park din Londra, pentru Prima Expozitie Universala, organizata in 1851, ca prima dintr-o serie foarte populara in secolul al 19-lea.

Conform istoriei fotbalului, cele mai vechi cluburi din lume sunt considerate Sheffield FC si Notts County, fondate in 1857, respectiv noiembrie 1862. Dar lucrurile se schimba acum, dupa ce Manning a descoperit documente care arata ca clubul de fotbal Crystal Palace a fost infiintat in 1861 si a jucat primul meci in martie 1862. Sheffield FC, care evolueaza acum in Northern Premier League (Liga a 6-a engleza, neprofesionista), este considerat de FIFA ca primul club infiintat, dar echipa a jucat fotbal dupa Sheffield Rules pana in 1878, cand a adoptat regulamentul FA, nerecunoscut pana atunci. De cealalta parte, Notts County este considerat cel mai vechi club profesionist din lume, fiind infiintat in noiembrie 1862 si gasindu-se printre cele 12 echipe fondatoare ale Footbal League, in 1888. Notorietatea lui Notts County era atat de mare in lume, incat Juventus, club italian fondat in 1897, a preluat culorile alb si negru si echipamentul in dungi al acesteia.

In acest sezon, Crystal Palace FC ocupa locul 11 in Premier League. Proprietarii clubului sunt Steve Parish, Joshua Harris si David S. Blitzer, antrenor este Roy Hodgson, iar vedetele din lot sunt Wilfried Zaha, Jordan Ayew, Luka Milivojevici, Christian Benteke, Gary Cahill, Mamadou Sakho, Vicente Guaita si Patrick van Aanholt. In palmaresul sau se gasesc un loc 3 (1990-1991) si doua finale de Cupa Angliei (1989-1990, 2015-2016).