În plus, Ronaldo a fost rezervă în ultimele meciuri la Manchester United și s-a zvonit că va pleca în această iarnă. Portughezul a fost solicitat de fanii ”diavolilor” pentru poze și autografe după antrenamentul de marți.

Deranjat de zgomotul puternic făcut de fanii entuziasmați, Ronaldo le-a făcut acestora semn să se calmeze.

Cristiano Ronaldo dropping the “calma” celebration while signing shirts for fans ????

(@EmmaHam41)

pic.twitter.com/lcnL4ZPnZx