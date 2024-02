Coventry City - Maidstone United 5-0, meci din turul al cincilea din FA Cup, a fost LIVE luni seara pe Pro Arena și VOYO.

Ellis Sims, cu un hat-trick rapid în prima repriză (9, 14 și 35) și dubla lui Fabio Tavares din final (88 și 90+1) au consfințit victoria clară a gazdelor, locul 9 în Championship, asupra vizitatorilor din National League South, liga a șasea din Anglia.

26.857 de spectatori au fost prezenți pe Coventry Building Society Arena și ”The Sky Blues” sunt în sferturile de finală ale Cupei Angliei!

For the first time since 08/09, we are @EmiratesFACup quarter-finalists! ???? pic.twitter.com/p70SfBriz2