Cody Gakpo putea ajunge la un alt club din Premier League. Motivul pentru care a picat transferul

Cody Gakpo a bifat șase apariții pentru „cormorani” în Premier League și a reușit să marcheze două goluri pentru formația dirijată de Jurgen Klopp până în această clipă.

Înainte să fie achiziționat în iarnă de Liverpool, Cody Gakpo putea fi transferat de un alt club din primul eșalon al Angliei în vara lui 2022, însă transferul a picat în ultima clipă.

Președintele lui Leeds, Andrea Radrizzani, a vorbit despre momentul în care starul neerlandez a fost aproape de o mutare pe Elland Road și a precizat că fostul selecționer al Țărilor de Jos, Louis van Gaal, i-a spus lui Cody Gakpo să amâne plecarea până se termină Campionatul Mondial din Qatar.

În cele din urmă, Liverpool a intrat pe fir și a reușit să-l facă pe fotbalist să semneze cu echipa din Merseyside, unde și-a trecut deja în cont 10 apariții în echipamentul „cormoranilor”.

„Am fost atât de aproape să-l transferăm pe Cody Gakpo. În ultima zi de mercato, mutarea era gata. Dar s-a prăbușit totul din cauza lui Van Gaal. L-a sunat pe Gakpo și i-a spus să mai aștepte, din cauza Cupei Mondiale, apoi s-a alăturat celor de la Liverpool”, a spus Andrea Radrizzani, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Leeds president Radrizzani: “We were so close to sign Cody Gakpo. It was done on August Deadline Day, done with PSV too. Then it collapsed because of Van Gaal”, tells DAZN ???????? #LUFC

“Van Gaal called Gakpo and told him to wait for because of the World Cup… then he joined #LFC”. pic.twitter.com/t9fe0shkaW