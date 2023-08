Chelsea transferă un nou portar, după ce l-a cedat pe Kepa: "Unul dintre cei mai buni"

Titularul lui Chelsea în primele două etape din Premier League a fost spaniolul Robert Sanchez, cumpărat în această vară, de la Brighton. Totuși, gruparea de pe Stamford Bridge caută să achiziționeze o variantă de rezervă, având în vedere că l-a pierdut pe Kepa, iar Marcus Bettinelli este accidentat.

Jurnaliștii de la Standard susțin că Chelsea a rezolvat transferul lui Djordje Petrovic (23 de ani), un portar sârb care evoluează în MLS, la New England Revolution.

Potrivit sursei citate, Chelsea va plăti suma de 12,5 milioane de lire sterline pentru Petrovic, la care se pot adăuga bonusuri în valoare de 1,5 milioane de lire sterline: "E considerat unul dintre cel mai buni portari din MLS, iar Chelsea e încrezătore că va închide afacerea până vinerea viitoare, când se încheie fereastra de mercato. El va fi varianta de rezervă a titularului Robert Sanchez", a scris sursa citată.

Djordje Petrovic, crescut la Cuckaricki, joacă la New England Revolution din aprilie 2022, când a fost cumpărat pentru 900.000 de euro. În acest sezon, sârbul a strâns 25 de meciuri, a încasat 29 de goluri, iar în 8 jocuri și-a menținut poarta intactă.

