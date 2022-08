Josko Gvardiol (20 de ani), fundașul celor de la RB Leipzig, este ținta grupării londoneze. Croatul ar putea prinde transferul carierei la doar un an după transferul în Germania.

În 2021, Leipzig a plătit 18,8 milioane de euro pentru a-l transfera de la Dinamo Zagreb. Acum, Chelsea pune la bătaie o sumă imensă, 90 de milioane de euro, transferul urmând să fie rezolvat încă din această vară, dar Gvardiol ar urma să mai rămână pentru un sezon la Leipzig și să se alăture din iunie 2023 noii sale echipe.

