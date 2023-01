Todd Boehly a investit peste 178 de milioane de euro pentru a-i ”betona” lotul lui Graham Potter, dar nu are de gând să se oprească aici.

Moises Caicedo (21 de ani), mijlocașul lui Brighton, este jucătorul pe care Potter vrea să-l transfere la echipa sa. Tot el l-a adus în Premier Legaue, de la Independiente, din Columbia, pentru cinci milioane de euro, pe vremea când era antrenorul ”Pescărușului”.

Acum, Chelsea pregătește o ofertă fabuloasă pentru fostul elev al lui Potter: 65 de milioane de euro! Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, londonezii au ajuns deja la un acord cu jucătorul în privința unui contract până în 2030, astfel că, cel mai probabil, mai rămâne doar ca cele două cluburi să se înțeleagă cu privire la suma de transfer.

