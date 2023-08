Chelsea mai face un transfer și atinge borna de 363 de milioane de euro!

Londonezii au făcut transferuri în valoare de 323 de milioane de euro, dar nu vor să se oprească aici. Todd Boehly ”pompează” încă 35 de milioane de lire sterline (echivalentul a 40,5 milioane de euro), pentru a-l transfera pe tânărul Michael Olise (21 de ani) de la Crystal Palace.

Francez născut în Londra, Olise are o clauză de reziliere în valoare de 35 de milioane de lire sterline. Chelsea e gata să o activeze, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, iar afacerea a intrat deja în „faza finală”.

Mijlocașul, care poate evolua atât în bandă dreaptă, cât și în centru, și-a dat deja acordul pentru transferul la Chelsea.

Site-urile de specialitate îl evaluează la 38 de milioane de euro pe fotbalistul pe care Palace l-a transferat de la Reading în 2021, pentru 9,3 milioane de euro.

Chelsea have activated £35m release clause into Michael Olise’s contract — deal advancing to final stages ????????

Clause has always been there despite denials and all parties will be in touch to finalise the agreement.

Olise already said yes to Chelsea, time to fix details. pic.twitter.com/2aDFuvT2RN