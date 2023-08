În ultimele zile, Moises Caicedo (21 de ani), mijlocașul ecuadorian al lui Brighton & Hove Albion, a fost pe prima pagină a ziarelor din Anglia. Chelsea și Liverpool s-au întrecut în oferte pentru serviciile sale, iar câștig de cauză se pare că vor avea londonezii.

Vineri, presa engleză îl dădea ca și transferat pe Caicedo la Liverpool. Oferta formației de pe Anfield, în valoare de 127 de milioane de euro, fusese acceptată de Brighton, însă ecuadorianul a anunțat că vrea să își respecte promisiunea făcută în luna mai și să accepte doar un transfer la Chelsea.

Văzând dorința lui Caicedo de a evolua pe Stamford Bridge, Chelsea a plusat și a ajuns la o ofertă de 115 milioane de lire sterline (aproximativ 133 de milioane de euro). The Telegraph anunță că această sumă include și bonusuri, iar mutarea ar urma să fie oficializată curând.

Jurnalistul Fabrizio Romano susține că Moises Caicedo va semna un contract cu Chelsea valabil până în anul 2031, cu opțiune de prelungire până în 2032. Londonezii s-au înțeles cu jucătorul din luna mai asupra contractului.

Transferul lui Caicedo va deveni cel mai scump din istoria Premier League. Precedentul record fusese stabilit în luna ianuarie, când tot Chelsea a plătit 121 de milioane de euro celor de la Benfica pentru a-l achiziționa pe mijlocașul argentinian Enzo Fernandez.

Understand the agreement between Moisés Caicedo and Chelsea is for a contract valid until June 2031 ????????????

…but the contract will also include an option until 2032, one more season.

Caicedo agreed personal terms with Chelsea at the end of May.

Clubs working to close deal now. pic.twitter.com/aELVHCiuzr