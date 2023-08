Al doilea jucător care o refuză pe Liverpool pentru Chelsea. O nouă lovitură dată de londonezi

În ultimele zile, Moises Caicedo (21 de ani) a fost dorit cu insistență de Chelsea și Liverpool. Deși formația de pe Anfield făcuse o ofertă care a fost acceptată de Brighton, mijlocașul ecuadorian a transmis că este interesat doar de o mutare pe Stamford Bridge. Londonezii s-au mobilizat și au rezolvat transferul în schimbul unei sume record pentru Premier League: 133 de milioane de euro.

Al doilea jucător care este gata să refuze Liverpool pentru Chelsea este Romeo Lavia (19 ani). Mijlocașul lui Southampton a fost dorit cu insistență în ultimele săptămâni de trupa lui Jurgen Klopp, însă belgianul se îndreaptă acum către Chelsea.

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că Lavia a decis să semneze cu Chelsea, iar londonezii ar urma să plătească suma fixă de 50 de milioane de lire sterline lui Southampton, sumă la care se pot adăuga și bonusuri.

Transferul lui Romeo Lavia la Chelsea ar urma să fie oficializat în cursul zilei de marți, după ce belgianul și-a dat acordul pentru mutarea pe Stamford Bridge sub comanda lui Mauricio Pochettino.

Romeo Lavia a crecut în academiile lui Anderlecht și Manchester City. În urmă cu un an, Southampton l-a cumpărat în schimbul sumei de 12,3 milioane de euro, iar după doar un sezon este gata să facă pasul la o echipă de top din Premier League.

Roméo Lavia decided to join Chelsea as they wanted him already last summer — he joined Southampton for £12m in July and then… Chelsea got £50m proposal rejected on Deadline Day. ????????️

Story revealed last summer now makes key impact on Lavia’s future as he said yes to #CFC move. https://t.co/cqW2KNaCCn