Cesar Azpilicueta și-a găsit echipă și pleacă de la Chelsea

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că Cesar Azpilicueta, căpitanul lui Chelsea Londra, e foarte aproape să semneze un contract cu finalist Ligii Campionilor, Inter Milano.

Fundașul spaniol s-ar mai fi aflat în tratative cu Athletic Bilbao, însă negocierile nu s-au concretizat iar în prezent discuțiile cu gruparea italiană sunt foarte avansate.

Cesar Azpilicueta ar urma să parafeze un contract valabil pe două sezoane. Jucătorul care a cucerit Liga Campionilor cu formația de pe Stamford Bridge era unul dintre preferații fostului patron, miliardarul rus Roman Abramovich.

Chelsea l-a cumpărat pe Azpilicueta în 2012 de la Olyhmpique Marseille, pentru suma de 8,8 milioane de euro. Cea mai înaltă cotă de piață a spaniolului datează din 2018 - 40 milioane de euro. Inter Milano e antrenată de Simone Inzaghi.

Understand Athletic de Bilbao is not concrete option for César Azpilicueta. Personal terms agreed with Inter and no intention to consider other proposals, as of now. ⚫️???????????? #Inter

Two year deal in place but it all depends on Chelsea's green light to let him go as free agent. pic.twitter.com/e0mKqXNOYc