Primul nume greu din Anglia care a reacționat după fluierul final a fost analistul Gary Neville (49 de ani). Fost fundaș la Manchester United, Neville spune că a văzut "cea mai slabă prestație a lui Manchester City din era Guardiola".



Analiza lui Gary Neville după Manchester City - Tottenham 0-4



Gary Neville spune că Manchester City are mari probleme în acest moment:



"Am mai văzut înfrângeri suferite de Manchester City, dar foarte rar am văzut cum Manchester City este depășită la absolut toate capitolele. Asta am văzut azi.



Nu am văzut niciodată o prestație mai slabă din partea lui Manchester City. Jocul a fost în nota cu care ne-am obișnuit în ultimele săptămâni. S-au gândit că pauza internațională va ajuta echipa să aibă parte de un restart, dar acum e clar că Manchester City e în declin.



E o nebunie ce vedem acum, având în vedere ce au realizat în trecut. Echipele reușesc să își facă foarte ușor jocul împotriva lor. Vulnerabilitățile lor au devenit foarte vizibile pentru toată lumea. Nu cred că doar lipsa lui Rodri e de vină", a declarat fostul internațional englez, conform Sky Sports.



Coșmar pentru Guardiola



Manchester City a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în toate competițiile. Mai mult decât atât, Pep Guardiola a suferit din nou o înfrângere cu 0-4. Cel mai dur scor pe care l-a încasat de-a lungul carierei. S-a mai întâmplat doar în trei rânduri pentru el.



Campioana en-titre rămâne pe locul 2 după acest eșec, dar Liverpool se poate desprinde la opt puncte în fruntea clasamentului. "Cormoranii" vor înfrunta Southampton în această rundă. Tottenham a urcat pe locul 6, cu 19 puncte.



În mod paradoxal, eșecul cu Tottenham vine la scurt timp după ce Pep Guardiola și-a prelungit contractul cu Manchester City pentru încă doi ani. Fanii lui Spurs l-au ironizat la finalul meciului de pe Etihad și au scandat: "Te vor demite mâine dimineață".



În etapa următoare, Manchester City o va înfrunta pe Liverpool. Marele derby va avea loc pe Anfield. Până atunci, City va mai primi vizita lui Feyenoord, în UEFA Champions League.