Fundașul român Radu Drăgușin (22 de ani) a fost integralist pe Etihad și a impresionat prin siguranța sa. Deși Spurs a avut multe absențe în apărare, Manchester City nu a reușit să profite. Vedetele lui Guardiola au fost anihilate.



Guardiola își toarnă cenușă în cap după umilința cu Tottenham



Pep Guardiola spune că Manchester City traversează o perioadă foarte dificilă. Spaniolul este de părere că problemele se trag din compartimentul defensiv:



"Suntem foarte fragili în apărare. În ultimii opt ani nu am mai trăit o asemenea situație. Trebuie să trecem peste acest moment și să câștigăm următoarele jocuri.



E normal să fiu îngrijorat. Nu cred că avem probleme din punct de vedere tactic. În asemenea meciuri e foarte important cum reacționezi în momentele importante. Uneori lucrurile se întâmplă și nu ai o explicație, trebuie să accepți și să mergi mai departe.



Sezonul e lung, trebuie să rămânem concentrați. E normal ca jucătorii să fie puțin obosiți, s-au întors târziu de la echipele naționale. Azi am avut multe probleme atunci când am pierdut posesia, nu am știut să reacționăm. Am suferit mult și la dueluri, ne-au depășit mai mereu", a spus Guardiola, citat de BBC.



Cinci înfrângeri la rând pentru Manchester City



Campioana Manchester City rămâne pe locul 2 după acest eșec, dar Liverpool se poate desprinde la opt puncte în fruntea clasamentului. "Cormoranii" vor înfrunta Southampton în această rundă. Tottenham a urcat pe locul 6, cu 19 puncte.



În mod paradoxal, eșecul cu Tottenham vine la scurt timp după ce Pep Guardiola și-a prelungit contractul cu Manchester City pentru încă doi ani. Fanii lui Spurs l-au ironizat la finalul meciului de pe Etihad și au scandat: "Te vor demite mâine dimineață".



În etapa următoare, Manchester City o va înfrunta pe Liverpool. Marele derby va avea loc pe Anfield. Până atunci, City va mai primi vizita lui Feyenoord, în UEFA Champions League.