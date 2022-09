Ce a transmis Cristiano Ronaldo, după Manchester United - Arsenal 3-1

Portughezul s-a ridicat de pe bancă și a aplaudat reușita lui Antony din minutul 35. În minutul 58, Cristiano l-a înlocuit chiar pe jucătorul transferat în această vară de United. Și nu a dezamăgit!

Chiar dacă nu a marcat, Ronaldo s-a făcut remarcat la mai multe acțiuni ale ”diavolilor”. După victoria care o duce pe Manchester United pe locul cinci, Cristiano a postat un mesaj pe rețelele de socializare

"Excelent, băieți! Un special mulțumesc suporterilor noștri. Hai, Diavolii", a fost postarea lusitanului.

Well done, lads! And a very special thank you to our supporters! ????????

Let’s go, Devils! ???????? pic.twitter.com/TB2WJRnrQO