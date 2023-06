De câțiva ani buni, forma impresionantă a „tunarilor” a scăzut considerabil. După era Arsene Wenger (octombrie 1996 - iunie 2018), conducerea londoneză și-a încercat norocul cu Unai Emery (iulie 2018 - noiembrie 2019), însă ibericul a fost repede trimis acasă. Ulterior, a venit la cârma grupării Mikel Arteta care, din decembrie 2019, a reușit să transforme echipa.

De când se află la Arsenal, antrenorul iberic a bifat 179 de apariții la cârma londonezilor și a înregistrat o medie de 1.91 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt. În sezonul 2022/23, Mikel Arteta a fost deosebit de aproape să câștige campionatul cu echipa de pe Emirates, după o lungă așteptare.

Când a pierdut Mikel Arteta lupta la titlu. Arsenal nu a mai câștigat Premier League din 2003

În etapa a treia, Arsenal a trecut prima dată pe primul loc în Premier League. „Tunarii” au rămas în vârful clasamentului până în runda a 13-a, care a purtat ghinion. Trupa de pe Emirates a remizat cu Southampton (1-1), iar Manchester City a trecut pe prima poziție după ce a învins-o pe Brighton cu 3-1.

În runda a 16-a, „tunarii” au revenit pe primul loc în eșalonul de top al Angliei. Arsenal a câștigat în deplasare cu Wolves (2-0) și a beneficiat de eșecul lui Manchester City cu Brentford (1-2), trecând, astfel, pe prima poziție în Premier League. Până în etapa 29, Mikel Arteta a reușit să o țină departe la cel puțin cinci puncte pe Manchester City de primul loc.

Când a pierdut Arsenal din teren

În a 30-a etapă, Arsenal a făcut egal pe Anfield (2-2), iar Manchester City s-a apropiat la trei puncte de „tunari”. Din clipa respectivă, a început caruselul emoțiilor pentru Mikel Arteta, care a pierdut din teren și în următoarea etapă. West Ham, care se clasa în runda 31 pe locul 15, a „smuls” un punct important în lupta pentru evitarea retrogradării cu Arsenal (2-2).

„Tunarii” au comis-o și în a 32-a etapă. Echipa de pe Emirates a avut parte de un thriller cu Southampton (3-3), iar Manchester City a ajuns, astfel, la un singur punct în spatele formației dirijate de Mikel Arteta. Totul urma să se decidă, astfel, în a 33-a rundă, atunci când Arsenal se întâlnea cu „cetățenii” în meciul direct.

Iar pentru Mikel Arteta nu a decurs bine partida de pe Etihad. „Cetățenii” au îngenuncheat-o pe Arsenal acasă, scor 4-1. Dreptul lui Kevin De Bruyne în două rânduri, lovitura de cap a lui John Stones și stângul lui Erling Haaland au asigurat-o pe Manchester City că o va devansa în runda 33 pe Arsenal în clasamentul din Premier League.

Oficial, echipa lui Arteta a pierdut titlul cu o etapă înainte de final. Arsenal, demotivată total, a pierdut cu Nottingham Forest în deplasare, scor 0-1, iar trupa lui Pep Guardiola a câștigat campionatul cu opt puncte în fața ocupantei locului secund. În ultima etapă, Arsenal a redus diferența, la șase cinci puncte.

Ce a spus Mikel Arteta după ce a pierdut titlul

„E o zi tristă. O felicit pe Manchester City. Ea e campioană, a meritat să câștige. Îmi cer scuze, pentru că am generat acel crez că o putem face noi, dar nu am reușit și asta e doar responsabilitatea mea. Astăzi ar fi trebuit să jucăm mult mai bine. Le-am și oferit golul. Când ajungi în aprilie sau mai, ai nevoie de 24 de jucători să fie în formă maximă, plini de încredere și pregătiți. Noi nu am avut asta”, le transmitea antrenorul reprezentanților mass-media după ce a pierdut titlul.

Ce se întâmplă acum

Arsenal se va aventura în perioada de mercato din vară. „Tunarii” vor încerca, cel mai probabil, să-și contureze o echipă astfel încât să se lupte din nou la titlu și în sezonul următor. Până în clipa de față, echipa pregătită de Mikel Arteta s-a despărțit de 13 jucători: Zach Awe, Joel Ideho, George Lewis, Ainsley Maitland-Niles, Matt Smith, Tom Smith, Kaleel Green, Alexandar Kovacevic, Tino Quamina, Mathaeus Roberts