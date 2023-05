Bukayo Saka a semnat! La ce echipă va evolua în sezonul viitor

Bukayo Saka se află la Arsenal din vara lui 2019, iar „tunarii” au anunțat prin intermediul rețelelor social media că starul englez a semnat un nou contract cu echipa din Premier League.

Winger-ul e un produs al celor de la Arsenal. În 2017 a părăsit academia „tunarilor” și a evoluat la reprezentativele under-18 și under-23 ale grupării de pe Emirates.

Din 2019, de când se află la echipa mare a lui Arsenal, Bukayo Saka a bifat nu mai puțin de 178 apariții pentru „tunari”, a reușit să marcheze 37 de goluri și să paseze decisiv în 40 de situații.

După aproape 13.500 minute petrecute în echipamentul clubului, Bukayo Saka a semnat prelungirea. Astfel, englezul va mai fi legitimat la Arsenal până la finalul sezonului 2026/27.

„Sunt foarte fericit. Cred că ăsta e clubul potrivit, locul potrivit pentru mine. E un club minunat. Cred că pot deveni varianta mea cea mai bună aici”, a spus Bukayo Saka, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

