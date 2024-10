Lawrence (min. 10), Cerny (min. 31 și 55) și Igamane (min. 71) au marcat pentru scoțieni, dar golurile celor de la Rangers au venit ca urmare unor greșeli flagrante ale roș-albaștrilor.

Gigi Becali: ”Edjouma e principalul vinovat pentru ce s-a întâmplat!”

Gigi Becali l-a făcut praf pe Malcom Edjouma și a transmis că îl consideră principalul vinovat pe mjlocașul francez pentru umilința suferită de roș-albaștri pe Ibrox Park.

De altfel, chiar dacă a mărturisit că a apreciat prestația lui Baba Alhassan, Gigi Becali a avut un reproș pentru fotbalistul transferat de la Hermannstadt, faptul că ține prea mult de minge la mijlocul terenului. În schimb, fundașilor centrali din meciul cu Rangers, Joyskim Dawa și Siyabonga Ngezana, Gigi Becali nu le-a găsit niciun cusur.

”Mi-a plăcut Baba, a jucat bine, dar de atâtea ori i-am spus nu te mai juca la mijlocul terenului. Pasează mă, că nu ești tu Maradona. A pierdut mingea, am luat gol. Primele două goluri, au fost din cauza lui Edjouma.

Pe ceilalți îi știam. Nu știam eu cine e Edjouma? În Baba am încredere, el atât trebuie să facă. Are forță, are putere mare, dar trebuie să nu mai gâdile mingea la mijlocul terenului și o să fie bine.

Fundașii centrali ce puteau face? Eu zic că și Ngezana, și Dawa au fost ok. Când vin atacanți de calitate direct pe fundași centrali, n-ai ce să faci. Toată vina pentru scor o are doar Edjouma. El e principalul vinovat pentru ce s-a întâmplat”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Clasamentul din Europa League