Înfruntarea din etapa a 14-a a Superligii României a fost una deosebit de disputată, ambele echipe arătând dorința de a obține toate punctele.

Deși Sepsi a condus în două rânduri și părea aproape de victorie, CFR a revenit spectaculos în ultimele minute ale meciului.



Marius Coman, fost jucător al lui CFR Cluj, a deschis scorul în minutul 37 pentru Sepsi. Gazdele au egalat rapid la începutul reprizei a doua, însă Denis Ciobotariu, un alt fost jucător al CFR-ului, i-a readus pe covăsneni în avantaj.



În minutul 83, Florin Ștefan a reușit un gol spectaculos din voleu, care părea să fie lovitura decisivă pentru Sepsi.

Totuși, CFR Cluj nu a renunțat și, printr-o „dublă” rapidă a lui Virgiliu Postolachi în minutele 86 și 90+3, a restabilit egalitatea, lăsându-i pe cei de la Sepsi deznădăjduiți.



Covăsnenii au "explodat" după egalul cu CFR: "Ieșim plin de sânge, mi se pare ireal!"



La finalul partidei, Marius Coman și Denis Ciobotariu nu și-au ascuns nemulțumirea. Cei doi marcatori, ambii ex-CFR, și-au arătat frustrarea față de rezultat și față de greșelile care au permis CFR-ului să revină în ultimele minute.



„Sunt foarte, foarte frustrat. Am avut meciul în mână. După golul al doilea al lor, chiar speram să fie offside, pentru că știam că se vor arunca asupra noastră. Am luptat pentru victorie și, din păcate, am pierdut două puncte în final. Ne simțim bine împreună, formăm o echipă adevărată și încercăm să abordăm fiecare meci pentru a câștiga”, a declarat Marius Coman, la finalul meciului.



Denis Ciobotariu a avut o reacție și mai directă, fiind vizibil afectat de ratarea victoriei.



„Ieșim plini de sânge, mi se pare ireal! Ne-am bătut singuri. Golurile lor au venit pe greșelile noastre, au înscris din nimic. Practic, am aruncat pe fereastră tot ce am făcut bine până atunci. Este greu să accepți să iei două goluri în cinci minute după ce ai avut 3-1. Când marchezi trei goluri împotriva CFR-ului, ar trebui să ai curaj și încredere, dar parcă am așteptat să ne egaleze”, a fost remarca lui Ciobotariu.



După acest rezultat, CFR Cluj ocupă locul al treilea în clasament, cu 20 de puncte acumulate din 13 meciuri și un golaveraj pozitiv de +6.



De cealaltă parte, Sepsi OSK este pe locul opt, cu 18 puncte din 14 partide.