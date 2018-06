S-a tras programul pentru urmatorul sezonul urmator din Premier League! Duel SOC pe 1 ianuarie

Astazi a avut loc tragerea la sorti pentru programul viitorului sezon din Premier League.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Tragerea la sorti pentru Premier League a avut astazi si propune un derby inca din prima etapa: Arsenal o va primi pe propriul teren pe campioana Manchester City.

Echipa lui Pep Guardiola este favorita la casele de pariuri sa-si apere titlul in sezonul viitor, fiind urmata de Liverpool in ceea ce priveste cotele. Echipa lui Jurgen Klopp o va intalni pe Manchester City in chiar prima zi din 2019, la 3 zile dupa ce joaca impotriva lui Arsenal.

Derby-ul orasului Manchester va avea loc pe 10 noiembrie, la City acasa, si pe 16 martie, returul de la United.