Anunt BOMBA in Premier League! Cel mai BOGAT om din Anglia a facut oferta pentru cumpararea lui Chelsea! Raspunsul lui Roman Abramovic

Are o avere de peste 20 de miliarde.

Roman Abramovic a refuzat o oferta de vanzarea a clubului Chelsea venita din partea celui mai bogat om din Marea Britanie, anunta Daily Mail. Jim Ratcliffe, cel care are o averte de peste 20 de miliarde de lire sterline, este patronul multinationalei Ineos.

Ratcliffe, cel care a avut in ultimii ani abonament pentru sezonul intreg pe Stamford Bridge, a profitat de speculatiile ca Abramovic doreste sa vanda clubul in urma tensiunilor politice ce au facut ca miliardarul din Rusia sa nu primeasca viza de sedere in Anglia.

Insa tentativa lui Ratcliffe a fost oprita inca de la primul pas, Roman Abramovic transmitand clar ca nu are nicio intentie sa renunte la Chelsea in ciuda deciziei recente de a opri planurile de construire a unui nou stadion.