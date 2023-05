Newcastle se întărește pentru UEFA Champions League! Negociază cu un star din Premier League 

Newcastle United traversează un sezon excelent. Cu 4 etape înainte de final, echipa de pe St. James PArk ocupă locul 3 în Premier League, cu 65 de puncte, cu 2 puncte mai mult decât Manchester United, care se află pe poziția a patra, ultimul care duce automat în grupele UEFA Champions League.

Pentru a fi sigură că sezonul 2023-2024 va fi la fel de succes, Newcastle a început deja discuțiile pentru campania de transferuri din vară. Potrivit Football Insider, s-au pornit negocierile pentru ca James Maddison (26 ani) să joace pe St. James Park din iulie.

