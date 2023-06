E gata! Ilkay Gundogan a plecat de la Manchester City și a semnat cu noua sa echipă

Mijlocașul neamț a ales să nu prelungească înțelegerea cu echipa pregătită de Pep Guardiola, ci să plece în Spania, la formația dirijată de Xavi Hernandez, FC Barcelona.

Conform informațiilor oferite de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media, Ilkay Gundogan a semnat miercuri seară un contract valabil până în sezonul 2024/25.

„Aprobarea finală a venit din partea clubului pentru a-l înregistra pe jucător ca nou transfer. Undă verde și din partea fotbalistului. Acordul s-a încheiat”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter.

Ilkay Gündogan to Barcelona, here we go! Final approval arrived on club side to register him as new signing, green light from the player. It’s done deal, signed few minutes ago. ???????????? #FCB

Gündogan has agreed a two year deal valid until June 2025 with option for further year. pic.twitter.com/Gr467hNBms