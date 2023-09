Bogații de la Newcastle plănuiesc o lovitură de grație: "Au avut loc discuții secrete"

După patru etape disputate în primul eșalon al Angliei, „coțofenele” se situează pe locul 14 cu trei puncte. În consecință, echipa pregătită de Eddie Howe a înregistrat o singură victorie și trei rezultate negative până acum.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a anunțat pe rețelele social media că Newcastle pregătesc extinderea contractului lui Bruno Guimaraes, starul care a venit la club în ianuarie 2022.

Cotat la 70 milioane de euro, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt, închizătorul brazilian a bifat deja 61 de apariții în echipamentul "celui mai bogat club din lume", unde a reușit să marcheze 10 goluri și să paseze decisiv în șase situații diferite.

Fabrizio Romano a mai scris pe Twitter că "au avut loc discuții secrete" în ultimele 10 zile și că Bruno Guimaraes urmează cât de curând să pună pixul pe un nou contract la Newcastle, chiar dacă actualul îi expiră abia în 2026.

EXCLUSIVE: Newcastle make significant progress in negotiations to extend Bruno Guimarães contract, agreement now on the verge of being completed ⚪️⚫️????????

Positive secret talks took place last 10 days — still final details to iron out then time to sign.

Bruno’s new deal, close ⏳ pic.twitter.com/URFVwfcOrL