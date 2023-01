Bogații de la Newcastle lovesc din nou! Suma colosală pregătită de trupa lui Eddie Howe pentru un fotbalist din Premier League

După ce a fost preluată de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite, Newcastle a făcut transferuri care mai de care! Acum, echipa dirijată de Eddie Howe se mai pregătește de o lovitură.

Conform Sky Sports, Newcastle a ajuns la un acord cu Everton pentru mutarea lui Anthony Gordon la 'cel mai bogat club din lume'! Aceeași sursă a indicat faptul că suma de transfer va fi de 40 milioane de lire sterline (45 milioane de euro), dar suma ar putea ajunge la 45 milioane de lire sterline (51 milioane de euro).

BREAKING: Newcastle United have agreed a £40m fee with Everton for Anthony Gordon.

Bonuses could see it rise to £45m. pic.twitter.com/9A2QJ3C2aN