FCSB s-a calificat în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, după ce a eliminat Virtus și Maccabi Tel Aviv, iar acum se pregătește de un duel cu Sparta Praga. Meciul tur, din Cehia, programat marți, de la 21:00 ,va fi în direct pe VOYO.

Helmut Duckadam: "FCSB, cele mai slabe transferuri din ultimii ani. Darius Olaru nu e lider, iar echipa are nevoie de un atacant"

Cu toate acestea, FCSB are probleme serioase în campionat. Campioana României încă nu a câștigat și are doar două puncte după primele trei etape.

Helmut Duckadam, fost președinte de imagine la FCSB, spune că gruparea bucureșteană a greșit transferurile din această vară, iar plecarea lui Florinel Coman a scăzut considerabil nivelul echipei. Darius Olaru nu este văzut drept un lider de Duckadam, care cere timp pentru Marius Ștefănescu, considerat singurul transfer reușit al campioanei din această vară.

"Nu m-au convins transferurile de la FCSB. Din punctul meu de vedere, au fost cele mai slabe transferuri din ultimii ani. Au luat doar jucători din play-out. Ștefănescu cred că este singurul transfer reușit, dar are nevoie de o perioadă de timp pentru a se integra în echipă și a se obișnui cu tot ce înseamnă FCSB.

Suma de transfer pentru Louis Munteanu mi s-a părut și mie destul de mare. Nu știu dacă Louis Munteanu chiar ar fi putut să o ajute pe FCSB așa cum poate sperau suporterii. Din păcate, FCSB nu are în acest an lot. Dacă ne uităm pe banca de rezerve, vedem 4-5 jucători care au jucat foarte puțin sau deloc în ultimii doi ani. Va fi o problemă pe parcursul campionatului.

Florin Tănase? El a fost un jucător foarte bun, dar nu mai știu stadiul lui, ce pregătire are, cum a jucat afară. Faptul că se tergiversează atât de mult cu venirea... cred că la ora actuală nu poate ajuta echipa. Ar fi ceva pe termen mai îndelungat.

FCSB are nevoie în atac de transferuri, clar. Le lipsește un vârf autentic, dar nu știu de unde ar putea aduce. Cu siguranță mai au nevoie să acopere anumite posturi, dar, în primul rând, le-ar trebui un lider, cum a fost Coman. Coman a tras echipa după el și a fost lider în teren. Olaru nu poate fi lider, din păcate. Toți ne așteptam să fie el următorul lider, dar nu, nu are aceste aptitudini de lider. E un jucător bun, dar nu are aptitudini de lider și nu are. Toată lumea a sperat că va fi Chiricheș. Probabil e în vestiar, dar nu e în teren. A comis foarte multe greșeli și cred că se văd vârsta și multiplele accidentări ale lui", a spus Helmut Duckadam, într-un interviu pentru PRO TV.

Sparta Praga - FCSB e marți, de la ora 21:00, exclusiv pe VOYO | Campioana are meci greu în turul 3 preliminar UCL

Formația dirijată de Elias Charalambous a trecut la limită de Maccabi Tel Aviv, 2-1 la general, după ce în tur, pe stadionul ”Steaua” din Ghencea, cele două echipe au remizat 1-1. În retur, FCSB s-a impus cu 1-0.

De cealaltă parte, Sparta Praga a spulberat-o pe Shamrock Rovers în turul 2 preliminar UCL cu 6-2. ”A walk in the park” pentru cehi, care se pregătesc acum intensiv de confruntarea cu campioana României.

FCSB și Sparta Praga s-au întâlnit ultima dată în 2016, tot în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Atunci, gruparea roș-albastră a avansat în play-off după ce s-a impus cu 3-1 la general.