Leicester a anunţat joi că l-a demis pe antrenorul echipei feminine, Willie Kirk, pentru că a încălcat codul de conduită. Potrivit presei britanice, acesta ar fi avut o aventură cu o jucătoare.

"În urma unui proces disciplinar intern şi ţinând cont de obligaţiile clubului în materie de confidenţialitate, s-a stabilit că Willie a încălcat codul de conduită al echipei într-o măsură care face ca poziţia sa să fie nesustenabilă", a precizat clubul, care ocupă locul nouă în Superliga feminină, prima divizie feminină din Anglia.

Leicester City Football Club can confirm that Willie Kirk has been dismissed from his position as LCFC Women Manager.