Antrenorul care i-a INTRECUT pe Sir Alex Ferguson si Arsene Wenger! Este cel mai LONGEVIV din Anglia si nu a cheltuit niciun ban pe transferuri in ultimii 8 ani 

Jim Bentley este antrenorul lui Morecambe din 2011.

Jim Bentley (43 ani) este cel mai longeviv antrenor afla in functie in acest moment. El o antreneaza de 8 ani pe Morecambe FC, un micut club din Lancashire, care evolueaza in League Two (Liga 4), ultima divizie a fotbalului profesionist din Anglia. Bentley este nascut la Liverpool, a jucat ca fundas central la juniorii lui Manchester City si a evoluat la seniori pentru Telford United (1997-2002) si Morecambe FC (2002-2011). El ii antreneaza pe „Creveti” din mai 2011 si, in iunie 2018, a devenit managerul aflat in activitate cu cel mai indelungat mandat din fotbalul profesionist din Anglia (91 cluburi), dupa plecarea lui Paul Tisdale de la Exeter City FC (Liga 4).

CLUBUL SAU ARE CEL MAI MIC BUGET DIN FOTBALUL PROFESIONIST ENGLEZ

Performanta lui Bentley este cu atat mai impresionanta, cu cat a reusit sa pastreze statutul de club profesionist pentru Morecambe, desi a avut in fiecare sezon cel mai mic buget si cea mai mica medie de spectatori. „Nu am platit pentru niciun transfer de cand am devenit manager. Toti jucatorii ajunsi la noi au fost liberi de contract. Nu putem da salarii mari, asa ca suntem obligati sa semnam cu jucatori carora le promitem sa ii punem pe picioare. Aducem juniori lasati liberi de contract de cluburile din Premier League si Championship sau jucatori care au suferit accidentari grave si vor sa revina in prim-plan. Ne-am pierdut cel mai bun jucator pentru al treilea sezon la rand. E normal ca, dupa ce isi revin, sa vrea sa plece in alta parte, unde pot castiga mai multi bani, asa ca noi reconstruim echipa constant. Am avut probleme cu bugetul, salariile au intarziat, un jucator nu a putut sa plateasca pensia alimentara, altii nu aveau bani pentru chirie sau pentru benzina ca sa ajunga la antrenament. Dar am scos-o la capat de fiecare data”, spune antrenorul.

PATRONUL BRAZILIAN A DISPARUT FARA SA INVESTEASCA VREUN BAN

Deocamdata, dupa 13 etape, Morecambe ocupa locul 24 in League Two, ultimul, la trei puncte de primul loc care asigura supravietuirea in divizie, dar Bentley a fost in situatii mai grele decat aceasta si a scos-o la capat. De curand, pachetul majoritar de actiuni al clubului a trecut de la Diego Lemos, un afacerist brazilian care l-a cumparat in 2016 si a disparut fara sa investeasca vreun ban, la compania londoneza Bond Group Investments, iar finantele au inceput sa se echilibreze.