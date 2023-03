În urmă cu o săptămână, după remiza cu Tottenham, scor 3-3, Antonio Conte a avut un discurs foarte dur la conferința de presă, criticându-și jucători, dar și oficialii clubului. Răbufnirea italianului a creat o atmosferă și mai tensionată, iar acum s-a ajuns la ruperea contractului.

Antonio Conte, OUT de la Tottenham

În comunicat, Tottenham precizează că despărțirea s-a făcut de comun acord: "Cu Antonio am reușit să ne calificăm în Champions League în primul sezon. Îi mulțumim pentru contribuția sa și îi dorim baftă în viitor".

De asemenea, londonezii au transmis că Totttenham va fi condusă până la finalul sezonului de Cristian Stellini (48 de ani), italianul care a fost secundul lui Antonio Conte.

"Mai avem 10 meciuri de Premier League de jucat și trebuie să luptăm pentru un loc de Champions League. Trebuie să ne unim cu toții și să facem totul pentru a atinge cel mai înalt rezultat posibil pentru club și suporterii săi loiali", a transmis președintele Daniel Levy.

Tottenham se află acum pe locul 4 în Premier League, ultimul care duce în grupele Champions League, cu 49 de puncte, la două lungimi în fața lui Newcastle, care are și două meciuri mai puțin disputate.

Variantele de antrenori ale lui Tottenham

Potrivit The Guardian, Tottenham are mai multe variante de antrenor în momentul de față. Pe lista londonezilor s-ar afla Julian Nagelsmann, recent demis de Bayern Munchen, Luis Enrique, fostul selecționer al Spaniei, Roberto De Zerbi, actualul manager de la Brighton, Ruben Amorim, tehnicianul lui Sporting, sau Vincent Kompany, cel care are un parcurs excelent cu Burnley în Championship.

Britanicii susțin că fanii lui Tottenham și-ar dori o revenire a lui Mauricio Pochettino, cel care a condus echipa în perioada 2014-2019 și este liber de contract din vara anului trecut, după despărțirea de PSG. Totuși, "nu este clar dacă el sau clubul își doresc același lucru".