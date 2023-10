Meciul a fost marcat de accidentarea îngrozitoare suferită de Chris Basham la o fază în care a încercat să șuteze în forță de lângă un adversar, în bandă, aproape de careul advers. Glezna i-a cedat din cauza mișcării pe care a făcut-o și jucătorul a rămas la sol.

Partida a fost întreruptă din cauză că jucătorul a avut nevoie de îngrijiri medicale pe teren, iar medicii au fost nevoiți să îi pună și o mască de oxigen în această perioadă. Antrenorul Paul Heckingbottom a încălcat protocolulși a pătruns pe teren pentru a se asigura că jucătorul său este în regulă.

Basham a fost pus pe tagă și scos din stadion cu ambulanța, sub uralele și aplauzele fanilor celor două echipe. Jucătorul a reușit să le facă cu mâna fanilor din mulțime, ca semn de mulțumire pentru sprijinul primit, în ciuda faptului că resimțea mari dureri.

Imaginile cu momentul au fost atât de dure încât nu au fost arătate reluări, însă jucătorii de pe teren au fost șocați când i-au văzut glezna lui Basham.

