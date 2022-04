Meciul s-a desfășurat pe Old Trafford, iar "diavolii roșii" erau nevoiți să obțină o victorie pentru a urca în clasament. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, după reușitele lui Marco Alonso și Cristiano Ronaldo.

Rezultatul nu avantajează nici una dintre echipe, chiar dacă formația antrenată de Thomas Tuchel și-a consolidat poziția a treia în clasament. De cealaltă parte, Manchester United a urcat pe locul șase, cu 55 de puncte, cu trei mai multe decât West Ham, care are un meci mai puțin disputat.

În tribunele stadionului s-a aflat și Ionuț Lupescu, invitat de Sir Alex Ferguson. Cei doi au fost surprinși de mai multe ori de camerele de filmat în timp ce discutau și se amuzau.

Erik ten Hag, viitorul antrenor al lui Manchester United

Manchester United a anunțat că Erik ten Hag va fi noul antrenor al echipei, începând cu sezonul viitor. Tehnicianul olandez, în vârstă 52 de ani, o va părăsi pe Ajax la finalul acestui sezon și va semna un contract valabil până în iunie 2025 cu Manchester United.

"Voi fi mereu același. Nu îmi voi schimba stilul de antrenorat. Tipul jucătorilor pe care îi ai la echipă determină felul în care joci, dar eu sunt la control și dau sarcini jucătorilor.

Decid ce sarcină are fiecare jucător. Dacă cineva nu o execută, va fi avertizat, nu contează numele. Nu voi face compromisuri în acest sens. Nu vreau să fiu un dictator, dar am vrut să am un cuvânt de spus în privința transferurilor", a declarat Erik ten Hag pentru Trouw.