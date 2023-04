Aflate în zona pozițiilor retrogradabile, cele două formații aveau nevoie de victorie pentru a se depărta de ultimele locuri.

West Ham a obținut un succes categoric, scor 4-0, ultimul gol al partidei, al lui Pablo Fornals fiind unul de generic. Mijlocașul de 27 de ani a marcat în minutul 72, din 'lovitura scorpion', apoi a izbucnit în lacrimi, în brațele colegilor.

Pablo Fornals a ajuns la West Ham în 2019, de la Villarreal, britanicii plătind 24 milioane lire sterline pentru fotbalistul care marcat cinci goluri în acest sezon.

Just hand it to him now - goal of the season ???? @pablofornals pic.twitter.com/mbj4KzNkXq