O mamica model! Desi e gravida in 5 luni, Anca Bucur nu renunta la sport! Imagini senzationale cu campioana mondiala

De 6 ori campioana mondiala la fitness, Anca Bucur nu renunta la sport, desi e gravida in 5 luni.

Anca asteapta o fetita, dar nu poate sa stea departe de sala.

"Cea mica incepe sa ma trezeasca, sper sa fie mai indulgenta cu mine cand va veni pe lume", a declarat Anca Bucur.

Anca a inceput cu gimnastica, dar a fost nevoita sa renunte din cauza unei accidentari.

Dupa prima sarcina, Anca si-a revenit in mai putin de un an si a cucerit al 6-lea titlul mondial la fitness. In America, unde a devenit campioana, Anca l-a avut alaturi si pe baietelul ei.

"Viata de mamica e minunata, iubesc sa fiu mama, recunosc ca acum nu ma mai cantaresc la fel de mult cum o faceam inainte, am luat 4 kg" , a spus campioana mondiala.

Reporter: Dulciuri ai voie?

Anca Bucur: Da, cu masura!



