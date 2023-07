Elogii din Statele Unite pentru David Popovici, înaintea Campionatului Mondial de Înot: "O forță pur imbatabilă"

Se va concura în şase discipline (înot, sărituri în apă, înot sincron, polo pe apă, înot în ape deschise şi sărituri în apă de la mare înălţime/high diving), iar România va fi prezentă în concursurile de sărituri în apă, sărituri în apă de la mare înălţime şi înot.

David Popovici va înota în două curse, de 100 m și 200 m liber, alături de el urmând să fie și Andrei Anghel, la 50 m și 100 spate.

Laszlo Dioszegi dezvăluie: „Vrea să plece! Am primit o ofertă de la echipa lui Adrian Mutu”

Publicația "Swimming World Magazine" a realizat un materiale cu titlul "Realizările și atributele care îl fac pe David Popovici special".

"Timp de mai bine de 10 ani, cei mai buni înotători din lume — unii dintre cei mai buni înotători din istorie — nu au putut realiza ceea ce David Popovici a făcut anul trecut la vârsta de 17 ani. Recordul mondial la 100 m liber masculin, 46,91 de secunde al lui Cesar Cielo de la apogeul erei supersuit în 2009, supraviețuise mai multor incursiuni, una după alta.

Caeleb Dressel s-a apropiat cel mai mult cu 46,96 la Campionatele Mondiale din 2019, iar australienii Cameron McEvoy, Kyle Chalmers și James Magnussen au înotat cu toții în mai puțin de două zecimi. La fel a făcut și rusul Kliment Kolesnikov la podiumul olimpic în 2021.

Dar nu, a fost un adolescent român, unul care a parcurs primii 50 de metri în 22,74 de secunde, la mai mult de o jumătate de secundă față de ritmul de deschidere al lui Cielo, de 22,17, din recordul anterior, spre un timp de 46,86 de secunde, care a fost mai rapid decât oricare altul vreodată. (…) Acum, Popovici se pregătește să concureze la Fukuoka, Japonia, la cel de-al doilea său Campionat Mondial.

Apariția sa ca cel mai bun freestyler din lume este cel mai bine exemplificată prin compararea rezultatelor sale din primele două întâlniri globale: la vârsta de 16 ani, și-a făcut un nume cu doar o lună înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo și a ajuns să se califice în două finale individuale, terminând al patrulea la 200 m liber.

The Achievements and Attributes That Make David Popovici Special - https://t.co/xMkMXuFAmU pic.twitter.com/6aRRFAdDzK